L’uBroker Hockey Scandiano mercoledì impegnato in casa contro contro il Bassano

Quarta partita in dodici giorni per l’uBroker Hockey Scandiano, che mercoledì 30 ottobre è impegnato in casa (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it) contro il Bassano, un avversario non molto quotato a inizio stagione ma capace di farsi rivalutare – e non poco – dopo avere strapazzato il forte Breganze, sabato scorso, con il punteggio di 8-4.

Contro la squadra dell’ex Crespo Oliva, in questa sesta giornata di ritorno, l’uBroker cerca punti per collocarsi in posizione di classifica più consona alle ambizioni dichiarate. Ma non solo: “Dobbiamo lavorare – spiega il tecnico dell’uBroker, Roberto Crudeli – per diventare squadra; non lo siamo ancora. Quello che in questo momento manca, per riuscirci, è l’umiltà. Dobbiamo impegnarci nella convinzione che tutti possono sbagliare e che quello che serve è darci una mano l’uno con l’altro”.

Crudeli ha infine una rimostranza da chiarire: “A Montebello è successa una cosa gravissima: Tataranni, su un rigore, ha tirato prima che l’arbitro alzasse il braccio, e quest’ultimo, invece di richiamare il giocatore e fargli ritirare il rigore come da regolamento, glielo ha annullato senza farglielo ripetere. Ho fatto presente la cosa anche al secondo arbitro, che ha fatto finta di niente. Tra l’altro si trattava di un arbitro veneto, come già successo a Valdagno: credo che dal punto di vista dell’etica sportiva non sia concepibile che una squadra veneta venga arbitrata da un fischietto veneto”.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, De Pietri, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Le partite della sesta giornata d’andata, mercoledì 30 ottobre: Lodi-Monza, Forte dei Marmi-Viareggio, Scandiano-Bassano, Valdagno-Correggio, Breganze-Trissino, Follonica-Sarzana, Sandrigo-Montebello.

Classifica: Lodi 12, Forte dei Marmi 10, Breganze 9, Follonica 9, Valdagno 8, Viareggio 8, Trissino 7, Sandrigo 7, Scandiano 7, Monza 5, Sarzana 5, Bassano 4, Correggio 3, Montebello 2.

Le partite della settima giornata d’andata. Sabato 2 novembre: Monza-Breganze, Sarzana-Lodi, Montebello-Correggio, Forte dei Marmi-Valdagno, Viareggio-Follonica. Domenica 3 novembre: Trissino-Scandiano. Mercoledì 6 novembre: Bassano-Sandrigo.