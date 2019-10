Ospedale di Vignola, convocata il 4 novembre alle 18,30 in municipio una commissione aperta

Ospedale di Vignola, convocata il 4 novembre alle 18,30 in municipio una...

E’ stata convocata per lunedì 4 novembre alle 18,30, presso la consiliare del municipio, la seconda commissione consiliare (che si occupa di: pubblica istruzione – servizi scolastici – formazione professionale e politiche giovanili – servizi culturali – sport e tempo libero – sanità – servizi sociali – rapporti con l’A.u.s.l.) per trattare il tema: “Aggiornamento sullo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo previsti dalla programmazione provinciale per l’ospedale di Vignola.

Apriranno i lavori Marco Sirotti, presidente della seconda commissione consiliare, e Simone Pelloni, sindaco di Vignola e assessore alle politiche sanitarie dell’Unione “Terre di Castelli”.

Saranno presenti, in rappresentanza dell’azienda U.s.l. di Modena e del distretto di Vignola, i relatori: Dr. Antonio Brambilla (direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena), D.ssa Maria Pia Biondi – direttore del distretto Ausl di Vignola; D.ssa Federica Casoni (direttore sanitario dell’ospedale di Vignola); direttori e responsabili delle unità operative dell’ospedale di Vignola.

Seguiranno il dibattito e le conclusioni a cura del direttore Antonio Brambilla e del sindaco Simone Pelloni.