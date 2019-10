Ponte dei Cedri, via libera in Giunta alla convenzione tra Bologna e San Lazzaro per la sistemazione del passaggio sul torrente Savena

Ponte dei Cedri, via libera in Giunta alla convenzione tra Bologna e...

La Giunta guidata dal Sindaco Virginio Merola, su proposta dell’assessore alle Politiche per la mobilità Irene Priolo, ha approvato la convenzione tra Bologna e San Lazzaro per provvedere ai lavori di sistemazione del ponte dei Cedri, il passaggio ciclopedonale in legno sul torrente Savena, che collega il Parco dei Cedri con il Parco della Resistenza, al confine tra i due Comuni.

La convenzione conferma la collaborazione tra i Comuni di Bologna e San Lazzaro per un’opera di interesse strategico per la viabilità ciclopedonale di entrambe le Amministrazioni. Si tratta del secondo stralcio di lavori sul ponte, dopo un primo intervento nel 2015 che aveva consentito di ripristinare il passaggio, grazie a un investimento di circa 40 mila euro ripartiti a metà, per la sostituzione di un asse del piano di calpestio rotta. Indagini e approfondimenti tecnici hanno portato a questo intervento più consistente che prevede la sostituzione delle due travi perimetrali e dei parapetti, il consolidamento delle travi centrali e la realizzazione degli appoggi, per una somma totale stimata in 280 mila euro, ai quali provvederanno i due Comuni congiuntamente. Sarà il Comune di Bologna, che ha costruito il ponte nel 1995, a gestire la progettazione e l’esecuzione dei lavori, cui il Comune di San Lazzaro si impegna a contribuire per 40 mila euro. A lavori ultimati sarà invece San Lazzaro a provvedere alla manutenzione ordinaria del ponte per i successivi sette anni, termine di validità della convenzione approvata.