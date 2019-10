Presentato a Modena il Centro Studi IRCAF Istituto Ricerche Consumo Ambiente Formazione

E’ stato presentato ieri mattina, nei locali in via Largo Pucci 7 a Modena, il nuovo Centro Studi IRCAF- Istituto Ricerche Consumo Ambiente Formazione. I.R.C.A.F. Centro Studi APS è un’associazione senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’obiettivo fondante del Centro Studi I.r.c.a.f. è produrre conoscenza, informazione e formazione sulle tematiche del consumo responsabile e ambientale.

I progressi compiuti dal nostro Paese nelle politiche per i consumatori e nelle politiche ambientali hanno ridotto la distanza dalle più avanzate esperienze europee, ma molto resta ancora da fare. Diffondere la cultura dei diritti e dei doveri per un consumo responsabile, consapevole e sostenibile e la tutela dell’ambiente è la mission del neonato centro studi.

In occasione della sua presentazione, il Centro Studi IRCAF, nelle persone di Mauro Zanini (Presidente), Roberto Barbieri (Vicepresidente Vicario) e Giampiero Falzone (Vicepresidente) ha illustrato il programma delle attività programmate nei prossimi mesi (a titolo esemplificativo, Report sul mercato dell’energia , Convegno pubblico “Verso il mercato elettrico e gas liberalizzato con la fine della maggior tutela, Report sulle politiche tariffarie e sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, indagine comparativa sulle Carte servizi dei principali operatori di Telefonia, Sulle etichettature nei prodotti di largo consumo ,etc) nonché le sinergie ed il dialogo avviato con le istituzioni locali e regionali, con le associazioni ambientaliste, dei consumatori, del Terzo Settore, dell’Università, del mondo del lavoro, delle imprese, delle libere professioni, delle Autority di settore sui temi di interesse generale finalizzati alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, culturali e dei diritti dei cittadini consumatori per un consumo responsabile e rivolto alla salvaguardia dell’ambiente. “Attraverso ricerche, osservatori, indagini, attività di formazione ed educazione ad una “economia circolare della conoscenza” – dichiara Mauro Zanini, Presidente del Centro Studi – vogliamo portare il nostro contributo come Centro Studi al servizio di questo ampio ventaglio di interlocutori anche creando occasioni di confronto e collaborazione, in un’ottica di sviluppo dei diritti e delle conoscenze, di un’economia equa e ambientalmente sostenibile, della qualità dei servizi pubblici e privati, della sicurezza dei prodotti”.

Hanno partecipato alla presentazione di Ircaf Centro Studi, il cui Consiglio di Presidenza e collaboratori è composto da esperti e professionalità operanti da anni nel settore dei diritti del cittadini ,del consumo e dell’ambiente :Associazioni dei Consumatori, AbitCoop, Legacoop Estense, Camera di Commercio di Modena, Confesercenti, che hanno espresso interesse a questo nuovo, utile ed ambizioso progetto di carattere regionale e nazionale (IRCAF, oltre ad avere sede a Modena, ha aperto infatti una sede secondaria a Roma). Presente anche l’Assessore del Comune di Modena, Anna Maria Vandelli, che, intervenuta, ha avuto modo di condividere gli obiettivi costitutivi del Centro Studi, importanti per diffondere tra le imprese ed i cittadini la consapevolezza dei cambiamenti in una direzione di sostenibilità ambientale.