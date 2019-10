A Gaggio Montano commemorazioni della fine della prima guerra mondiale

Il comune di Gaggio Montano celebra il prossimo fine settimana l’anniversario della vittoria della prima guerra mondiale conclusasi il 4 novembre 1918.

Venerdì 1° novembre a Pietracolora alle 11,15 ci sarà la Messa nella chiesa parrocchiale, alle 12,10 la deposizione della corona e l’onore ai caduti presso il monumento ai caduti e il discorso commemorativo. Sarà presente la sindaca Elisabetta Tanari

A Santa Maria Villiana l’appuntamento è invece nella stessa giornata ma alle 15,30 presso il monumento ai caduti dove è previsto l’alza bandiera, la deposizione della corona, l’onore ai caduti e il saluto della sindaca.

Domenica 3 novembre la cerimonia si terrà invece nel capoluogo, dove l’appuntamento è in piazza Arnaldo Brasa alle 9,30. Qui prenderà il via alle 9,45 la sfilata per le vie del paese fino ad arrivare alla chiesa parrocchiale per la Messa prevista alle 10.

Alle 11,15 ci si sposterà nel Sacrario dei caduti nel parco della Rimembranza dove è previsto l’alza bandiera, la deposizione della corona e l’onore ai caduti e il saluto della sindaca.