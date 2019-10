Roller Scandiano Under 15, via all’avventura della Eurockey Cup

Dopo la splendida esperienza spagnola della formazione Under 17, classificatasi al sesto posto, ora tocca al Roller Scandiano Under 15: prenderà parte all’Eurockey Cup, la manifestazione europea cui partecipano sedici squadre – suddivise in quattro gironi di qualificazione. In lizza ci sono le migliori formazioni di Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Inghilterra, Svizzera, Austria e Germania. Una specie di campionato europeo (di categoria giovanile) per club, in programma a Vilanova i la Geltrù (Spagna) da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. L’Italia sarà rappresentata dal Breganze, dal Trissino e dal Roller Scandiano.

L’Under 15 rossoblù, allenata anch’essa da Massimo Barbieri, è inserita nel girone A insieme agli svizzeri del Wimmis, ai fortissimi spagnoli del Reus Deportiu e ai portoghesi del CD Paco de Arcos. Un raggruppamento durissimo. Si qualificano ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone.

I giovani rossoblù debuttano alle 19.30 di giovedì affrontando il Reus Deportiu, per poi vedersela col Wimmis alle 11.20 di venerdì e col Paco de Arcos alle 19.30 dello stesso giorno.

Sabato sono in programma i quarti e le semifinali, domenica la finale per il terzo e quarto posto e la finalissima per il titolo e la piazza d’onore.

Questi i ragazzi che Barbieri porta in Spagna: i portieri Cristian Rinaldi e Leonardo Ruini e gli esterni Alessandro Uva, Jacopo Pignatti, Sophia Ferrarini, Gioele Ganassi, Andrea Stefani, Ludovico Bezzi, Jacopo Vivi, Alessandro Ceruzzi.