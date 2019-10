Domenica a Fiorano le celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate

L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese, in occasione della giornata delle Forze Armate, ricorda a tutti i cittadini il valore supremo della pace e le tragedie conosciute dall’umanità a causa di dissennate politiche di guerra. Non può esservi pace senza giustizia sociale e non può esservi giustizia senza la pace.

L’amministrazione Comunale invita tutti i cittadini alle celebrazioni organizzare per domenica 3 novembre, che avranno inizio alle ore 9.45 con il raduno davanti alla Chiesa Parrocchiale di Spezzano. Alle ore 10 segue la Messa animata dalla Corale G.F. Annoni Campori; alle ore 11.30 la posa corone ai monumenti di Spezzano; a mezzogiorno, la sfilata e posa corone al monumento di Piazza Ciro Menotti con l’accompagnamento della banda musicale Flos Frugi e alle ore 12.15 la posa corona al monumento a Salvo d’Acquisto.