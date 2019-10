Irregolarità nel trasporto pubblico passeggeri: fermati nel reggiano autobus e scuolabus privi dei requisiti previsti

Il Comando Polizia Stradale di Reggio Emilia da anni impegnato nel verificare la regolarità nel settore del trasporto pubblico passeggeri, ha effettuato mirati servizi nella provincia reggiana. Nei dispositivi attuati lungo le arterie stradali maggiormente interessate dal transito di detti mezzi, sono stati controllati diversi autobus e scuolabus destinati al trasporto di studenti degli istituti scolastici.

Sono stati verificati i titoli autorizzativi, formule contrattuali e abilitazioni professionali degli autisti, nonché le dotazioni proprie di tali veicoli che per tipologia di trasporto (persone) necessitano di attrezzature riconducibili alla sicurezza dei passeggeri (es. estintori, cassetta pronto soccorso, cinture di sicurezza, ecc).

In particolare, uno scuolabus intento a trasportare i bambini ad una scuola primaria di Viano è stato fermato nei pressi della scuola stessa e dai primi accertamenti si rilevava come lo stesso avesse installato pneumatici usurati oltre il limite consentito. Da ulteriore controllo, si appurava come lo stesso presentasse dei sistemi di ritenuta (cinture) inefficienti. Accertamenti che portavano gli agenti a bloccare lo scuolabus sino al ripristino delle inefficienze riscontrate.

Altri autobus venivano controllati presso il casello autostradale di Reggio Emilia e innanzi alla stazione ferroviaria AV Mediopadana, ed i controlli esperiti permettevano di rilevare anche qui numerose inefficienze tra cui, estintore scarico, vetro parabrezza infranto, dispositivi di ritenuta inefficienti, cassetta del pronto soccorso priva di dotazioni necessarie, oltre ad alcune violazioni per superamento delle ore di guida da parte di uno di questi autisti.

Anche in questo caso, detti autobus, venivano fermati dagli agenti della Polizia Stradale sino al ripristino delle inefficienze riscontrate.

Il Comando di Polizia Stradale, anche in virtù di quanto appurato, continuerà anche nelle prossime settimane ad effettuare tale tipologia di verifiche, finalizzando il proprio impegno a rendere maggiormente sicura la circolazione delle persone sui mezzi pubblici nel territorio dell’intera provincia.