Modifiche al servizio di trasporto interurbano dal 4 novembre 2019

Agenzia Mobilità comunica che, a seguito dei rilievi effettuati sulle linee e sul territorio ed al fine di migliorare l’offerta sul servizio, a partire da lunedì 4 novembre, sui servizi di trasporto interurbani del bacino di Reggio Emilia, saranno introdotte le seguenti modifiche:

LINEA INTERURBANA 3B94 REGGIO EMILIA – CAVRIAGO – MONTECCHIO

– Nuova corsa 94004 con validità Feriale dal Lunedì al Sabato: 9:30 Reggio Emilia CIM(Box22) – 10:23 Montecchio scuole

– Nuova corsa 94012 con validità Feriale dal Lunedì al Sabato: 11:30 Reggio Emilia CIM(Box22) – 12:23 Montecchio scuole

– Nuova corsa 94011 con validità Feriale dal Lunedì al Sabato: 10:30 Montecchio scuole – 11:20 Reggio Emilia

– Nuova corsa 94013 con validità Feriale dal Lunedì al Sabato: 12:30 Montecchio scuole – 13:20 Reggio Emilia

– Al fine di ottimizzare il collegamento verso gli istituti scolastici di Montecchio Emilia, la corsa 94006 effettuerà la partenza da Reggio Emilia CIM (Box22) alle ore 6:50, anziché da Cavriago Zona Industriale EST.

LINEA INTERURBANA 3B44 REGGIO E. – CASINA – C. MONTI – BUSANA – CERRETO LAGHI

A seguito di verifiche, sono state aggiornate le percorrenze sulle corse 44532/44502/44534 Reggio Emilia – Castelnovo Monti e, al fine di permettere l’arrivo in tempo utile all’ingresso degli istituti scolastici, la partenza delle stesse è stata anticipata alle ore 6:10.

Inoltre, è stata anticipata la partenza della corsa 44512/44540 Casina – Carpineti – Castelnovo Monti alle ore 7:00.

LINEA INTERURBANA 3I88 SASSUOLO – CASTELLARANO – ROTEGLIA – CERREDOLO – TOANO – QUARA

Al fine di migliorare il collegamento con gli istituti scolastici di Sassuolo la partenza della corsa 88503 è anticipata alle ore 7:00; mentre la partenza della corsa 88528 è anticipata alle ore 7:40.

LINEA INTERURBANA 3B43 REGGIO E. – CORREGGIO – CAMPAGNOLA (NOVELLARA) – FABBRICO – ROLO

LINEA INTERURBANA 3I82 REGGIO E. – CORREGGIO – CARPI

Per permettere l’arrivo in tempo utile all’ingresso degli istituti scolastici di Carpi vengono anticipate le seguenti corse:

– Corsa 43515 Novellara – Correggio con partenza alle ore 7:08

– Corsa 82502 Correggio – Carpi con partenza alle ore 7:29

LINEA INTERURBANA 3B78 ROTEGLIA – CASALGRANDE – SCANDIANO

– La corsa 78511 Villalunga Stazione – Scandiano effettuerà la fermata Casalgrande Inc. via Torino come da percorso concordato.

– La corsa 78503 Roteglia – Scandiano non effettuerà le fermate Casalgrande Inc. Via Torino, Casalgrande Inc. Via Riazzone, Scandiano – Brolo.

LINEA INTERURBANA 3B65 CAMPEGINE – CAPRARA – PRATICELLO – S.ILARIO – MONTECCHIO

Verrà attivata la corsa scolastica 65505 con partenza da Taneto alle ore 7:24 e destinazione Montecchio Scuole.

Informazioni su linee, percorsi e orari possono essere richieste anche al numero 840 000 216 ‐ Servizio Informazioni di SETA SpA; è possibile, altresì, consultare il sito della società al seguente percorso: http://www.setaweb.it/re.