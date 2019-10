Tennis, Campionato Serie A: weekend intenso per lo Sporting

Nonostante il ponte festivo, le squadre dello Sporting Club Sassuolo non hanno un minuto di pausa per riordinare le idee: doppio impegno per la squadra di A2 femminile e primo match del girone di ritorno per l’A1 maschile. Tanta carne al fuoco.

Le ragazze, infatti, saranno impegnate in due turni consecutivi, il primo questo venerdì ad Appiano, in provincia di Bolzano, contro il TC Rungg, attualmente secondo in classifica, il secondo match si terrà domenica prossima, in casa contro il CT Ceriano (VA) che è avanti di una posizione in classifica rispetto alle sassolesi ma con solamente tre punti di differenza. Dolcetto o scherzetto?

Per i maschi, unico impegno domenica prossima, in trasferta, contro il TC Italia di Forte dei Marmi, già sconfitto dagli atleti dello Sporting 5 a 1 sul bolltex di casa. Questa volta la superficie sarà la terra rossa della Versilia ma i sassolesi, per nulla intimoriti, faranno di tutto per portare a casa un risultato capace di smuovere definitivamente la classifica. Fatto importante da sottolineare è che i toscani del TC Italia, prima di incontrare lo Sporting, giocheranno già questo venerdì a Crema contro la capolista TC Crema. Dolcetto o scherzetto?

Entrambe le squadre dello Sporting sperano ovviamente in un dolcetto, soprattutto in campo maschile da parte dei lombardi ai danni dei toscani.

Ricordiamo che l’incontro casalingo della serie A2 femminile di domenica prossima, contro il CT Ceriano, avrà inizio, come di consueto, alle ore 10 sui campi indoor dello Sporting in Via Vandelli a San Michele dei Mucchietti con ingresso libero.