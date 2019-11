Castel Maggiore: deve scontare una pena residua di quasi 5 anni per ricettazione e bancarotta fraudolenta, tradotto in carcere

I Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti di un 64enne palermitano, residente a Castel Maggiore, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

Il provvedimento eseguito dai Carabinieri, riguarda un’ordine di esecuzione di pene concorrenti per i reati di ricettazione e bancarotta fraudolenta che il destinatario dell’ordinanza aveva commesso in passato e per i quali dovrà scontare una pena residua di 4 anni e 10 mesi di reclusione. Arrestato ieri mattina a Castel Maggiore dai Carabinieri del luogo, il 64enne è stato tradotto in carcere.