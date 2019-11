L’8 novembre serata sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo

Venerdì 8 novembre 2019, alle 20.30, presso la sala degli ulivi a Modena, si parlerà della costruenda bretella Campogalliano-Sassuolo. Gli organizzatori dell’incontro cercheranno di capire lo stato di fatto e le possibili attività oppositive con esperti del settore, alla luce della firma del ministro delle Infrastrutture ed in assenza della visione del progetto esecutivo.

“La realizzazione di questo tronco autostradale – dichiara AIF AmbientInForma – appare in netto conflitto con il PRITT 2025 della regione ER, con le norme di settore a tutela dei bacini imbriferi, delle zone esondabili, delle zone di tutela, dello SNAC del ministero dell’ambiente (Strategia Nazionale Adattamento Climatico) della programmazione UE per la mobilità sostenibile (assenza di fondi UE per trasporto su gomma in ER), delle aree e parchi protetti (Colombarone), del dlgs 35 sulla Sicurezza stradale e di una marea di altre norme”.

Saranno presenti all’incontro i comitati e le associazioni ambientaliste che da anni si battono contro questo progetto.