Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 2 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni inizialmente sul settore occidentale in estensione al resto del territorio regionale; le precipitazioni saranno deboli-moderate, con rovesci, anche di forte intensità, sulle aree di crinale centro-occidentale. Temperature: minime stabili o in leggero calo con valori attorno a 9/10°C sulle aree di pianura, 11/13°C sulla costa; massime stazionarie sul settore emiliano, comprese tra 10 e 14 gradi, in aumento sulla Romagna e settore costiero, comprese tra 16 e 18 gradi. Venti: deboli settentrionali sulle aree di pianura; moderati o forti sudoccidentali sui rilievi. Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento, mosso in serata.

(Arpae)