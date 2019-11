Identificato e denunciato l’aggressore di una donna su un treno a Ferrara

Nel pomeriggio del 31 ottobre il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Ferrara interveniva sul marciapiede del primo binario della Stazione FS di Ferrara su richiesta di personale ferroviario in servizio a bordo treno R90361 con tratta Ferrara – Codigoro, in quanto una persona di colore aveva aggredito una giovane donna. Giunti sul posto, gli operatori apprendevano dalla vittima stessa, che mentre era seduta sul convoglio in attesa della partenza veniva presa a calci agli arti inferiori, senza motivo alcuno, da un cittadino extracomunitario.

In difesa della ragazza era intervenuto un altro viaggiatore, testimone dei fatti, che aveva messo in fuga l’aggressore, il quale scendeva dal treno dileguandosi. Durante l’assistenza all’aggredita e l’identificazione dei testimoni da parte degli operanti, il viaggiatore intervenuto a difesa della giovane donna dava indicazioni alla pattuglia di aver notato l’aggressore aggirarsi nuovamente all’interno della stazione.

Immediatamente la pattuglia si metteva alla ricerca e lo raggiungeva, sottraendogli una racchetta da tennis che lo stesso brandiva e con la quale evidentemente era intenzionato a continuare la propria condotta criminosa e aggressiva, posto che il medesimo oggetto era stato utilizzato anche poco prima per minacciare la ragazza a bordo treno. Reso quindi inoffensivo e accompagnato presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria di Ferrara, l’uomo, cittadino pakistano, veniva compiutamente identificato e deferito all’A.G. in stato di libertà per i reati di minacce e percosse.