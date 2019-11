Lo Spazio Incontro gestito dal Comune di Modena presso la Divisione Pediatrica del Policlinico compie 30 anni

Taglio della torta per lo Spazio Incontro gestito dal Comune di Modena presso la Divisione Pediatrica del Policlinico, che lunedì 4 novembre ricorda i 30 anni di attività con lo spettacolo de La Baracca di Alex.

Oltre ai piccoli ricoverati parteciperanno i bambini della sezione dei cinque anni della scuola d’infanzia Saluzzo e l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi che sottolinea: “Quello di lunedì è il primo di una serie di appuntamenti, che si snoderanno per tutto il mese di novembre, dedicati all’infanzia e al mondo della scuola. Partiamo celebrando un servizio che non tutti conoscono, ma molto importante per i bambini ricoverati all’ospedale e le loro famiglie, per poi dare il via, senza dimenticare il Salone per l’Orientamento in programma sabato 9, alle iniziative per i 30 anni della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Momenti clou saranno il 16 novembre l’appuntamento con il conferimento delle cittadinanze onorarie ai bambini nati nel 2009 da famiglie straniere e che frequentano le nostre scuole, segno tangibile di una comunità accogliente e i 50 anni del primo nido di Modena, l’ex Bonaccini ora Polo d’Infanzia Triva, dove convergono radici e futuro del sistema educativo modenese, passando attraverso una serie di occasioni di confronto e formazione per docenti, genitori e ragazzi pensate con il Centro Memo”.

Dal 1990 lo Spazio Incontro accoglie nel locale allestito all’interno del reparto degenza tutti i bambini ricoverati da 3 a 6 anni d’età in una sezione di scuola dell’infanzia; mentre uno Spazio Accoglienza allestito presso i Poliambulatori specialistici è pensato per i ricoverati in day hospital dai 2 ai 14 anni di età. In questi spazi i bambini possono giocare, colorare, ascoltare storie, fare musica ritrovando una dimensione di normalità durante un’esperienza particolare come l’ospedalizzazione, seguiti da operatori qualificati formati dal Coordinamento pedagogico 0-6 del Comune. Con le scuole d’infanzia comunali lo Spazio Incontro condivide infatti le finalità del Progetto Educativo compatibili con il contesto ospedaliero: innanzitutto il diritto del bambino a vivere in un ambiente educativo adatto alla sua crescita; il diritto all’uguaglianza, alla libera espressione, al gioco e al rispetto personale anche grazie all’ideazione di uno spazio attrezzato favorevole allo sviluppo del bambino e della sua autonomia e attraverso metodologie improntate al gioco.

Lunedì 4 novembre alle ore 10 i bambini ricoverati accoglieranno quelli della sezione dei cinque anni della scuola d’infanzia Saluzzo, poi insieme nell’atrio di Neonatologia assisteranno allo spettacolo teatrale dal titolo “Valentina Vuole” con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, offerto dall’associazione culturale La Baracca di Alex; terminato lo spettacolo ci sarà il taglio della torta.