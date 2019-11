Scadenza saldo Tari entro il 30 Novembre

Il prossimo 30 novembre scadrà il termine per pagare il saldo della tassa rifiuti dovuta per il 2019. Il termine è perentorio come stabilito per regolamento comunale.

Per pagare è possibile utilizzare il modulo di pagamento F24 precompilato allegato all’avviso inviato ai cittadini oppure richiederlo presso il Servizio Entrate del Comune.

E’ possibile richiedere la domiciliazione bancaria della Tari compilando il modulo reperibile sempre presso il Servizio Entrate.

In caso di comprovata situazione di disagio sociale è prevista la possibilità di dilazione l’acconto nel 2019 in rate con scadenza: 30 novembre; 31 dicembre.

Quest’anno il modello del saldo è diverso nella forma da quello dell’acconto e da quello dell’anno scorso poiché è stato cambiato il software di gestione, la sostanza però è la stessa di prima ovvero: viene chiesto di pagare quanto dovuto per l’intero anno meno quanto già pagato in acconto.

Sanzioni

Il mancato pagamento nei termini sopra riportati è applicata una sanzione amministrativa del 30% del tributo dovuto e non pagato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.471/97.

Sportello del cittadino

Lo sportello del Servizio Entrate è aperto al pubblico:

lunedì ore 9.00-13.30

giovedì ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00

Telefono: 0536-880 937

mail: tributi@comune.sassuolo.mo.it