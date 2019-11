Calcio, Serie A: pareggio neorverde a Lecce (2-2)

Oggi al Via del Mare il Sassuolo di De Zerbi ha pareggiato in quella che per i neroverdi era una vera e propria sfida salvezza. Salentini in vantaggio già al 18′ con Lapadula. Al 35′ Toljan accorcia le distanze (1-1) ma al 41′ il Lecce passa in vantaggio con Falco. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sotto di un gol, nella ripresa il Sassuolo pareggia all’85’ con Berardi (2-2).

Lecce e Sassuolo entrambe a 10 punti in classifica: un pareggio che alla fin dei conti serve poco sia alla squadra di Liverani sia a quella di De Zerbi.

IL TABELLINO

Lecce-Sassuolo

Marcatori: 18′ Lapadula (L), 35′ Toljan (S), 41′ Falco (L), 85′ Berardi (S)

LECCE: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (71′ Riccardi), Petriccione, Tabanelli (40′ Shakhov); Mancosu, Babacar (15′ Falco), Lapadula.

A disp: Vigorito, Benzar, Rispoli, Dell’Orco, Vera, Imbula, Dubickas, La Mantia, Rimoli.

All. Fabio Liverani

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos (80′ Duncan); Traorè (66′ Djuricic), Obiang, Locatelli (86′ Peluso); Berardi, Defrel, Boga.

A disp: Russo, Turati, Piccinini, Muldur, Tripaldelli, Ghion, Magnanelli, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Ros di Pordenone

Assistenti: Ranghetti di Chiari – Gori di Arezzo

Quarto Ufficiale: Giua di Olbia

VAR: Banti di Livorno – Longo di Paola

Ammoniti Locatelli (S), Toljan (S), Calderoni (L), Shakhov (L), Obiang (S)