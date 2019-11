Al via il nuovo ciclo di incontri “Comunicare la Scienza in modo partecipato”, il 5 novembre

Al via il nuovo ciclo di incontri “Comunicare la Scienza in modo...

Al via un nuovo ciclo di incontri sul tema “Comunicare la Scienza in modo partecipato”, realizzato dal corso di laurea in Scienze Naturali del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore in collaborazione con MUSE – Museo delle Scienze di Trento, nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche.

Il primo appuntamento, incentrato su “Le funzioni e le relazioni dei musei scientifici con la formazione”, si tiene martedì 5 novembre, alle 14.30, presso l’Aula 1.3 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (via Campi 103, Modena) e sarà curato dal direttore del MUSE Michele Lanzinger.

Le relazioni con il mondo della formazione scolastica sono una delle funzioni più rilevanti della museologia contemporanea. I musei sono luoghi di conservazione e di studio dei patrimoni culturali materiali e immateriali e su questa specificità hanno costruito progetti elaborati al fine di inserirsi attivamente nei piani di studio. Esistono poi modi di fare che rientrano nella categoria del non formal learning che si declinano mediante approcci interdisciplinari capaci di sollecitare le diverse intelligenze e i modi di apprendere. I musei inoltre sono collocati in specifici contesti socio geografici e pertanto sono luoghi adatti a promuovere le conoscenze dei luoghi di vita con i suoi paesaggi culturali e sostenere processi di identità e di appartenenza. I musei pertanto possono costruire delle valide relazioni con i contesti scolastici per promuovere conoscenza e cittadinanza consapevole.

Michele Lanzinger è laureato in Scienze Geologiche e Dottore di Ricerca in Scienze Antropologiche. Dal 1988 è Conservatore e dal 1992 Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali ora MUSE – Museo delle Scienze. E’ stato presidente dell’ANMS, Associazione Nazionale Musei Scientifici, componente del direttivo ICOM Italy e del Board di ECSITE, il Network dei centri della scienza europei. In quanto responsabile del progetto di un nuovo Museo delle Scienze da realizzare nell’ambito di un progetto di sviluppo urbano della città di Trento ne cura tutte le fasi di progettazione e di realizzazione in rapporto con Renzo Piano Building Workshop. Dalla sua apertura nel 2013 il MUSE ha registrato oltre 3 milioni di visitatori.

La partecipazione al Convegno è considerata valida per il riconoscimento del credito formativo agli insegnanti. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni contattare: Milena Bertacchini (milena.bertacchini@unimore.it) o Annalisa Ferretti (annalisa.ferretti@unimore.it).