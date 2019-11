Anziano travolto e ucciso da un’auto pirata ieri a Reggio Emilia

Dalla tarda serata di ieri i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, che hanno proceduto ai rilievi, sono sulle tracce di un pirata della strada che dopo aver investito un uomo che stava attraversando la strada, si è dato alla fuga senza soccorrerlo. Il pedone, Silvio Gattamelati 87enne di Reggio Emilia, è stato trasportato all’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove è deceduto per le gravi lesioni riportate.

L’incidente è avvenuto alle 17.34 di ieri in via della Canalina a Reggio Emilia, all’altezza del civico 17. L’87enne si trovava ad attraversare via Canalina quando è stato investito e sbalzato a terra da un’autovettura che si è data alla fuga. Un uomo, accortosi dell’incidente e notando a terra l’anziano, ha allertato il 118 che ha inviato i sanitari.

Il conducente dell’auto in fuga è chiamato a rispondere del reato di omicidio stradale. I carabinieri reggiani al riguardo stanno sentendo alcuni testimoni e vagliando le immagini delle telecamere della zona. L’identificazione del pirata potrebbe quindi essere questione di ore.