In A1 riaperto il tratto Reggio- Campegine Terre di Canossa

Poco dopo le 11:30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto tra Reggio Emilia e Campegine-Terre di Canossa in direzione Milano temporaneamente chiuso a causa di un incidente avvenuto al chilometro 132,3 che ha coinvolto un mezzo pesante e un autocarro di ASPI e nel quale un addetto alla manutenzione autostradale è rimasto lievemente ferito.



Al momento il traffico transita su due corsie si registrano 9 km di coda tra all’allacciamento A1/A22 e Campegine-Terre di Canossa in direzione Milano.

Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che viaggiano in direzione Milano uscita consigliata a Modena Nord, proseguire lungo la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Campegine.