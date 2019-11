Inaugura domani a Bologna la nuova sede dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria

Domani – 5 novembre – alle ore 17:00, ci sarà l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria in via Ferrarese 111/C Bologna. La sede, verrà intitolata ad un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria che ha perso la propria vita per prestare soccorso durante un incidente stradale. All’evento parteciperanno le autorità di Bologna, Magistrati e il Presidente Nazionale dott. Donato Capece.

Tra gli scopi dell’Associazione – spiega il V. Presidente della sezione di Bologna, dott. Francesco Borrelli – non ci sarà unicamente la realizzazione di eventi, ma si cercherà di portare avanti anche tutta una serie di attività, quali l’organizzazione di Corsi e convegni, volte a creare uno spirito collaborativo tra i Pensionati del corpo e i giovani, per riportare entusiasmo ed interesse verso la nostra città.