Limitazioni per lavori su alcune strade statali in provincia di Modena e Bologna

Limitazioni per lavori su alcune strade statali in provincia di Modena e...

Per consentire l’esecuzione di lavori saranno in vigore sensi unici alternati sulle strade statali 9 “Via Emilia”, 12 “dell’Abetone e del Brennero” e 64 “Porrettana”, nelle province di Modena e Bologna.

Per tratti non superiori ai 150 metri il provvedimento sarà in vigore tramite impianto semaforico sulla statale 9 “Via Emilia” (tra il km 122,126 e il km 161,190) fino al 7 novembre, e sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” (tra il km 201,361 e il km 224,500) fino all’ 8 novembre. Le lavorazioni, che riguardano la riparazione e sostituzione dei guardrail, sono previste nella fascia oraria compresa tra 9:00 e le 17:00.

Sulla strada statale 64 “Porrettana”, in località Ponte della Venturina all’interno del territorio comunale di Alto Reno Terme, fino al 30 novembre sarà in vigore il senso unico alternato tra il km 31,200 e il km 31,700, per lavori di posa della fibra ottica da parte di un ditta esterna.