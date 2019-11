Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 5 novembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi e pianura occidentale al mattino, nuvolosità in graduale aumento nel resto del territorio regionale. Precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, inizialmente sui rilievi e pianura occidentale, in progressiva estensione alle restanti aree; i fenomeni risulteranno più intensi e persistenti sulle aree di crinale. Tendenza a schiarite dal pomeriggio-sera sulla pianura a partire dal settore occidentale.

Temperature: minime in lieve aumento, con valori compresi tra i 9-11 gradi della pianura centro-occidentale e 14-16 gradi del settore centro-orientale; massime in lieve diminuzione sui rilievi e pianura occidentale, dove saranno comprese tra 14 e 16 gradi, con poche variazioni sul resto della regione, con valori tra 18 e 21 gradi. Venti: deboli in pianura: di direzione variabile sulle aree centro-occidentali, in prevalenza meridionali con possibili locali rinforzi sulla Romagna; moderati sud-occidentali su mare e rilievi, localmente forti sul crinale. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

(Arpae)