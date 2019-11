Oggi l’Assemblea Nazionale LAIC 2019

Si è svolta questa mattina l’Assemblea Nazionale della Lega Amministratori Immobiliari Condominiali, presso lo Zanhotel Europa di Bologna.

L’Associazione, sorta a Bologna nel 2013, ha compiuto sei anni di vita e, come ormai tradizione, si è ritrovata per confrontarsi e formarsi.

Presenti tra gli ospiti: Francesco Di Castri di Sinteg (società di erogazione servizi per i soggetti del campo immobiliare), l’Avvocato Carlo Pikler (Privacy and Legal Advice), il vocal coach Stefano Volpe, l’ing. Vasco Vanzini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Claudio Contini in rappresentanza dell’Uppi nazionale, regionale e locale.

Ha portato i saluti per le amministrazioni locali lombarde Luca Costamagna, Assessore Cultura, Biblioteche e Politiche Giovanili, Centri di Aggregazione Giovanile, Partecipazione e Comunicazione, Benessere e Felicità del Municipio 3 di Milano.

Assenti per impegni istituzionali l’Assessore alla casa del Comune di Bologna Virginia Gieri e il paritetico collega per la Città Metroplitana Luca Lelli (Sindaco di Ozzano dell’Emilia) ma che hanno fatto pervenire i loro saluti.

In sala anche i formatori scelti dall’Associazione per il 2020 e i partner Edilizia Alternativa, Duferco Energia, We Unit, Rete Irene e l’Agenzia Rinaldi di Reale Mutua Assicurazioni – Unipol.

C’erano la quasi totalità degli associati, “segno di una grande coesione di una realtà che sta crescendo nei suoi aspetti chiave”, come sottolineato dall’Avvocato Lorenzo Cottignoli, presidente e fondatore dell’Associazione di Categoria degli amministratori di condominio, che prosegue: “Tante le sfide che sono emerse con gli interventi dei referenti locali (emiliani, toscani e lombardi). Ma il senso di comunità è quello che traspare e che ha attirato nuovi professionisti che stanno scegliendo la Lega Amministratori proprio per farne parte”.

Al termine del dibattito, le delibere assembleari (approvazione del Bilancio e dei nuovi soci) discusse dal Consiglio Direttivo, riunitosi per l’occasione allo Zanhotel Europa.

Per gli amministratori felsinei appuntamento per l’ultimo incontro formativo della stagione 2019: il team LAIC si ritroverà venerdì 29 Novembre pomeriggio presso la sede Nazionale in Via G. Marconi, 5 per approfondire il tema della tutela legale in relazione alla responsabilità dell’amministratore e del condominio.