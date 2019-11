Bastiglia: appiccano il fuoco ad un cumulo di fieno nei presi di un casolare abbandonato. Identificati quattro giovani minorenni

Ieri pomeriggio verso le ore 16.30, i Carabinieri della Stazione di Bomporto, in servizio esterno di vigilanza e prevenzione reati contro il patrimonio, nel transitare nelle campagne di Bastiglia hanno notato del fumo nei pressi di un casolare conosciuto come abbandonato. Intervenuti sul posto hanno potuto constatare che era stato appiccato il fuoco ad alcuni cumuli di fieno, le cui fiamme si erano propagate ad un carrello in legno e ad altri rifiuti presenti sotto il porticato dello stabile.

I militari, all’arrivo, notavano quattro giovani che alla vista dei Carabinieri, fuggivano frettolosamente nelle campagne; i quattro venivano rintracciati poco dopo. Richiesto l’intervento di personale dei vigili del fuoco che ha domato le fiamme, impedendo che queste si propagassero alla struttura, rimasta indenne. I quattro giovani, tutti minorenni del luogo, sono stati identificati, segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ed affidati ai rispettivi genitori.