Tennis, Campionato Nazionale: importantissima vittoria per la formazione maschile di A1 dello Sporting

Tennis, Campionato Nazionale: importantissima vittoria per la formazione maschile di A1 dello...

Nel recupero della quarta giornata della regular season i sassolesi hanno sconfitto, sul bolltex di casa, il Match Ball Siracusa per 4 a 2 avvicinandosi così in classifica sia ai siciliani, sia al TC Crema, prossima avversaria.

Proprio domenica prossima, infatti, i cremaschi avranno modo anche loro di assaggiare il sintetico dello Sporting per l’ultima giornata della fase a gironi.

Per la cronaca questi sono i risultati delle partite.

Singolari: Massara (Siracusa) batte Rondoni (Sporting) 46 63 76; Vianello (Sporting) batte Ingarao (Siracusa) 63 63;

Zapata Miralles (Siracusa) batte Dalla Valle (Sporting) 67 76 63; Mazzoli (Sporting) batte Zito (Siracusa)62 62.

Doppi: Mazzoli/Vianello (Sporting) battono Massara/Zapata Miralles (Siracusa) 63 62; Rondoni/Dalla Valle (Sporting) battono Zito/Ingarao (Siracusa) 62 64.