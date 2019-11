Forza Italia Formigine circa i furti nelle parrocchie del territorio

“Quarto furto nel giro di pochi giorni a Magreta. Desidero esprimere a nome di tutta Forza Italia Formigine la massima solidarietà al parroco, ai fedeli ed a quanti si adoperano ogni giorno per il bene di tutte le parrocchie della nostra provincia. Episodi come questi meritano risposte chiare ed immediate. È evidente che la sicurezza dei luoghi di culto non è garantita: non possiamo permettere che chiunque vi abbia accesso, abbia poi la possibilità di profanarli”. Così Edoardo Baccarini, Forza Italia Formigine

“Noi faremo battaglia e ci spenderemo perché le #chiese ed i luoghi di aggregazione possano rimanere sempre #sicuri ed estranei a gesti simili.

I due personaggi, già noti alle autorità e ripresi dalle diverse telecamere, auspico vengano presi e, finalmente, consegnati al destino che meritano.

Chi ruba non agisce in nome di nessun Dio e di nessuna buona ragione. È soltanto un vile che non vuole compreso, ma punito dalla legge” – conclude Baccarani.