Martedì a Carpi presentazione di un libro e videoracconto sul partigiano Mario Bisi

“La Libertà è uno stato d’animo – La Resistenza secondo Mario Bisi” è il libro che sarà presentato martedì 12 novembre, alle 20:30, nella Sala del Consiglio Comunale di Carpi: una serata per ricordare una figura che abbraccia quasi un secolo di storia contemporanea: e che «rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella provincia di Modena per il suo impegno civile».

L’iniziativa è dell’Istituto storico di Modena, con il patrocinio dei Comuni di Carpi e Soliera, e la collaborazione dell’Anpi e delle fondazioni Fossoli e Cassa di Risparmio di Carpi. L’autrice del libro, Chiara Lusuardi, dialogherà con Stefano Barbieri, dell’Anpi locale; interverranno Metella Montanari, dell’Istituto storico, Andrea Selmi per il Comune di Soliera e Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione Fossoli.

Sarà anche proiettato un videoracconto su Bisi, con testimonianze di Lucia Armentano, Lorenzo Bertuccelli, Aude Pacchioni, Claudio Silingardi. L’intervento conclusivo sarà di Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi.

Mario Bisi (1919-2016) fu partigiano con incarichi di responsabilità, presidente dell’Anpi solierese e vicepresidente provinciale, consigliere dell’Istituto storico di Modena: come spiegano gli organizzatori, «la sua crescita personale e morale si è declinata in campi d’azione molto diversi e rilevanti. Segnato in maniera indelebile dall’esperienza della Seconda guerra mondiale, il suo messaggio non si è mai fossilizzato sul passato, ma ha sempre scrutato l’orizzonte con sguardo silenzioso, curioso, indagatore».