Vignola: fugge dopo incidente stradale, rintracciato dai carabinieri

Domenica notte intorno alle 4.00, i militari della Tenenza di Vignola sono intervenuti su un sinistro stradale occorso in via Battisti, nel quale era coinvolta anche un’autovettura Volkswagen Golf, il cui conducente, dopo l’urto, si era immediatamente allontanato dal luogo dell’incidente, omettendo di prestare assistenza alle persone coinvolte. Immediate indagini avviate dai carabinieri della Tenenza hanno permesso di trovare il veicolo a circa 1 km di distanza dal luogo dell’impatto, mentre il suo proprietario veniva rintracciato presso la sua abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso nell’assunzione di bevande alcoliche e con evidenti ferite compatibili con il sinistro stradale.

L’uomo, un ventisettenne nordafricano domiciliato nella zona, si è giustificato con i militari dichiarando di aver subito il furto del proprio veicolo, circostanza tuttavia evidentemente non confermata dagli accertamenti effettuati. L’uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica per simulazione di reato, guida in stato di ebrezza con rifiuto di accertamento tramite etilometro, omissione di soccorso e fuga in incidente stradale con persone ferite. Nel sinistro era rimasta coinvolta autovettura Megane, condotta da un 25enne del luogo e con la bordo suo fratello 23enne. I due sono stati trasportati, dal personale del 118, all’ospedale di Baggiovara, dove sono tuttora ricoverati. Il conducente della Golf, una volta definita la prognosi, dovrà rispondere anche di lesioni personali stradali.