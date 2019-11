Incendio in abitazione a Budrio, un intossicato. Vigili del fuoco al lavoro per ore

Ieri sera intorno alle 23.00 la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Bologna è stata allertata per un incendio sviluppatosi in una abitazione in via Passo di Pecore di Cento a Budrio. Sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre dai distaccamenti di Budrio in prima battuta, poi da Molinella e Medicina e dalla sede centrale di Bologna. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverso tempo. Sul posto, oltre ai pompieri, i sanitari del 118, in quanto una donna sarebbe rimasta intossicata, e i carabinieri.