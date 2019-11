The Musical Box giovedì all’EuropAuditorium di Bologna

The Musical Box, l’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e da Peter Gabriel, torna in tournée in Italia, al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 14 novembre 2019, con il nuovo spettacolo, A Genesis Extravaganza – Volume 2.

Dopo il grande successo del precedente tour, la band canadese, famosa in tutto il mondo, porterà sul palco il mitico mondo dei Genesis con le composizioni iconiche e le rarità del periodo 1970-1978. Una serie di strumenti vintage, degna di un museo, impreziosirà il sound. Il pubblico potrà assistere a un live entusiasmante al ritmo vertiginoso della musica di Trespass, Nursery cryme, Foxtrot, Selling England by the pound, A trick of the tail e And then they were tree.

The Musical Box si sono esibiti per milioni di spettatori in tutto il mondo e hanno calcato i palcoscenici di alcune tra le più prestigiose venue come la London Royal Albert Hall e l’Olympia di Parigi. Acclamati per la loro storica rievocazione dei primi Genesis, citati in tutto il mondo per le loro ottime interpretazioni e per la ricerca di autenticità, hanno la capacità di far rivivere la magia del repertorio e dei costumi della band inglese con performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti vintage di grande valore. Con questo nuovo spettacolo The Musical Box guiderà i fan, dai più nostalgici ai più giovani, in un viaggio nel tempo, offrendo loro la possibilità di rivivere la magia di un’esperienza unica.

PREZZI: I platea 46,00 € – II platea 40,25 € – balconata 34,50 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione 4, Bologna), aperta dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, presso la biglietteria del TEATRO CELEBRAZIONI (via Saragozza 234, Bologna), aperta dal martedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, attraverso il circuito VIVATICKET, quello TICKETONE e attraverso il sito www.teatroeuropa.it.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it