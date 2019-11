Dalle ore 17 di giovedì a Bologna chiusura temporanea di via Calori e di un tratto di via Riva di Reno. Deviate le linee di bus

Dalle ore 17 al termine del servizio di giovedì 14 novembre le linee di bus 13 – 18 – 19 – 29 – 36 – 39 – 81 – 83 – 86 – 87 – 91 – 92 saranno deviate in zona PalaDozza per la chiusura al transito veicolare del tratto di via Riva Reno compreso tra via Lame e via San Felice e di via Calori per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Questi i percorsi alternativi temporaneamente in vigore durante gli orari di chiusura delle strade:

LINEE 13, 19, 36, 39, 81, 83, 87, 91, 92

Direzione Saffi: … via Lame – v.le Silvani – via De’ Crescenzi – via dello Scalo – via Saffi …

Fermate soppresse: Riva Reno (613), Palasport (615), Porta San Felice (617).

Fermate provvisorie: Rondone (609), porta Lame (5199), Scalo (5211), Porta San Felice (5209)

Altre direzioni: regolare

LINEE 18, 29, 86

Direzione U. Bassi: … via Zanardi – v.le Pietramellara – via D. Minzoni – via Marconi …

Fermate soppresse: Rondone (614), Lame (612).

Fermate provvisorie: Don Minzoni – Mambo (527), Piazza dei Martiri (462), Marconi (622).

Direzione Zanardi: regolare