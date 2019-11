Mezzo pesante fuori strada in A14, intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina all’alba, per cause ancora in corso di accertamento, un autoarticolato è finito fuori dalla sede stradale lungo la A14 all’altezza del Km 61 direzione Sud. Sul posto, poco dopo le 6.30, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Imola che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante che trasportava vario materiale, compreso un contenitore di sostanza tossica per la fauna ittica, presa in carico da un ingegnere ambientale della Società Autostrade.

Sul posto è intervenuto anche il 118, che ha prestato le prime cure al conducente del mezzo che ha riportato lievi contusioni, e una pattuglia di Polizia delle Autostrade.