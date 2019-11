Scuola, in arrivo quattro nuovi indirizzi: Green, logistica, made in Italy e enogastronomia tra le proposte

Scuola, in arrivo quattro nuovi indirizzi: Green, logistica, made in Italy e...

Presentato oggi in Città metropolitana il documento di Programmazione dell’offerta d’Istruzione per le scuole secondarie di secondo grado e di organizzazione della rete scolastica per l’anno 2020/2021. Le novità sostanziali riguardano quattro nuovi indirizzi proposti per il prossimo anno scolastico:

“Gestione delle acque e risanamento ambientale”, indirizzo professionale all’Istituto Serpieri, unico nel suo genere su tutto il territorio metropolitano ad occuparsi delle nuove emergenze ambientali ai quali soprattutto i giovani pongono molta attenzione

“Trasporti e Logistica”, indirizzo tecnico al Belluzzi-Fioravanti, la proposta si concentrerà sulla logistica per rispondere alle esigenze di personale specializzato avanzate dalle imprese del settore

“Industria e artigianato per il made in Italy”, indirizzo tecnico all’Alberghetti di Imola, mira a una formazione specifica nella meccanica, per mantenere i livelli di eccellenza che da sempre vanta il nostro territorio in questo settore

Enogastronomia e ospitalità alberghiera, nuovo corso serale al Veronelli di Casalecchio che va ad aggiungersi a quello analogo già attivo a Castel San Pietro.

La nuova proposta per la programmazione dell’offerta formativa del prossimo anno scolastico è stata discussa e approvata dai partecipanti alla Conferenza metropolitana di coordinamento e alla Commissione di concertazione: Enti locali del territorio, Istituzioni scolastiche, Ufficio scolastico, parti sociali, Distretti territoriali di istruzione, formazione e lavoro. Il documento che sarà approvato con Atto del Sindaco metropolitano nei prossimi giorni, è quindi il risultato di un percorso di confronto e collaborazione tra tutti i soggetti interessati.

“I nuovi indirizzi – ha sottolineato il consigliere metropolitano con delega alla Scuola Daniele Ruscigno – dimostrano la capacità di garantire un sistema di istruzione di qualità e allo stesso tempo di coniugare l’offerta formativa alle esigenze del mondo del lavoro, per uno sviluppo che sia insieme economico, sociale e culturale”.