Il Museo Casa Enzo Ferrari ospita la preview della Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità 2019

Sarà il Museo Casa Enzo Ferrari a ospitare la preview della Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità 2019 con la premiazione dei migliori progetti di mobilità sostenibile del Premio Mobilità 2019. Per il 2° anno consecutivo, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, con il contributo di Gesta spa Facility Management, ha indetto il Premio Modilità per valorizzare progetti che ambiscono ad innovare il sistema dei trasporti, sia pubblici che privati, nelle città attraverso soluzioni più sostenibili per l’ambiente e per soddisfare i bisogni di mobilità della collettività.

Il Premio, rivolto a università, istituti di ricerca o centri di innovazione, aziende e start-up, enti pubblici, scuole o associazioni impegnati in progetti innovativi di mobilità sostenibile, intende promuovere reti infrastrutturali ed organizzative che portino a centrare l’obiettivo reale di una mobilità non inquinante ad emissioni zero.

Le categorie in gara erano 3: ricerca e innovazione tecnologica, servizi – mobility management e sensibilizzazione, formazione e informazione.

La Giuria che ha decretato i vincitori è composta da: Francesco Leali, professore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Daniele Invernizzi, fondatore di eV-Now! e vicepresidente di TESLA Owners Italia e Marco Pollastri, vicepresidente di Centro Antartide – Centro Studi e Comunicazione Ambientale.