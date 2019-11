Incendio in un capannone a Castel Guelfo

Poco prima delle 21 un incendio ha interessato un capannone in via Fornace nel comune di Castel Guelfo di Bologna.

All’interno del capannone ha preso fuoco un camper che conteneva anche delle bombole di GPL.

I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto ad estinguere l’incendio.

A causa dei danni riportati la struttura è da ritenersi inagibile.

Sul posto anche i Carabinieri.

L’intervento è ancora in corso.