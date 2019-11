Lo spettacolo “Un alt(r)o Everest” apre la rassegna di prosa del Teatro Troisi di Nonantola

Sabato 16 novembre alle ore 21.00, la rassegna di prosa del Teatro Troisi di Nonantola si apre con “Un alt(r)o Everest” della compagnia Atir Teatro Ringhiera, di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi.

Uno spettacolo avvincente e commovente allo stesso tempo in cui si tratta il tema del legame indissolubile dell’amicizia. Infatti Jim Davidson e Mike Price sono due amici. Sono una cordata. Nel 1992 decidono di scalare la loro montagna: il Monte Rainier nello stato di Washington, Stati Uniti. Il sogno di una vita, una vetta ambita da ogni scalatore, un passaggio obbligatorio per chi, nato in America, vuole definirsi Alpinista. “The Mountain” come la chiamano a Seattle. Ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta.

Dopo lo spettacolo seguirà il consueto momento conviviale nel foyer del teatro.

Spettacolo per bambini e famiglie “Sapore di sale. Odissea di una Sardina” domenica 17 novembre, alle ore 17: in scena la compagnia La Baracca Testoni Ragazzi.

Due pescivendoli stanno decantando ai clienti i loro bellissimi pesci, quando, sorprendentemente, una piccola sardina schizza via dalle loro mani. Dal ghiaccio della vasca si ritrova in mezzo al mare e riscopre così il sapore del sale. Nel fondo del mare la piccola sardina curiosa deve crescere e scoprire l’avventura di vivere.

I biglietti e gli abbonamenti per gli spettacoli si possono prenotare inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535. Inoltre l’acquisto è possibile anche negli orari di apertura della biglietteria: tutti i martedì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

E’ possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. Si consiglia la prenotazione.