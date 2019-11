Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 15 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio, più intense e persistenti sul settore centro-orientale della regione. Precipitazioni nevose generalmente oltre i 1400-1500 metri circa sull’Appennino centro-occidentale, localmente più in basso durante le ore centrali della giornata, oltre i 1700-1800 metri circa sui restanti settori appenninici. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio-sera sulle aree di pianura centro-orientali. Temperature: minime in aumento, comprese tra i 6-8 gradi dei capoluoghi emiliani e 8-10 gradi della fascia costiera. Massime in lieve aumento, tra 10-11 gradi sulla pianura emiliana e 14-15 gradi sulla costa. Venti: in prevalenza da est/sud-est, in rotazione da ovest/sud-ovest dalla sera: deboli sulla pianura, moderati-forti su costa e rilievi appenninici di crinale. Mare: mosso, molto mosso al largo.

(Arpae)