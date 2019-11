Un ferito in uscita di strada a Santa Vittoria di Gualtieri

Incidente stradale questa mattina intorno alle 4.00 in via Fangaglia altezza incrocio con via Ospedaletto, nella frazione Santa Vittoria di Gualtieri. Il conducente di una Fiat 600, un 39enne residente a Castelnovo Sotto, per cause in corso accertamento, nel affrontare una curva è uscito di strada. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia: le sue condizioni non sono gravi. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Luzzara, intervenuti per i rilievi.