Rinviata l’iniziativa “No razzismo, no bullismo. Sì sport, sì amicizia”

Causa allerta meteo, tutte le partite di campionato per le categorie giovanili sono state sospese nella giornata di domani. L’iniziativa “No razzismo, no bullismo. Sì sport, sì amicizia” è dunque rimandata alla giornata di campionato prevista per il 7 dicembre 2019.