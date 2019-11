Scuola, via libera al nuovo Polo Dinamico di Bologna: lavori in primavera 2020, ospiterà 1.000 persone

Scuola, via libera al nuovo Polo Dinamico di Bologna: lavori in primavera...

Si avvicina la realizzazione del nuovo Polo Dinamico che sorgerà a Bologna nell’area adiacente al Liceo Copernico. La Città metropolitana ha dato il via libera, con atto del Sindaco metropolitano, alla variante urbanistica del Comune di Bologna ed ai pareri positivi in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale nonché in materia di vincolo sismico.

Nelle prossime settimane ci saranno gli ultimi passaggi procedurali: la chiusura della Conferenza dei servizi che dà il via libera al progetto definitivo e l’avvio della procedura di affidamento. L’inizio dei lavori è previsto per la primavera 2020.

Il nuovo Polo scolastico “dinamico” è stato progettato dalla Città metropolitana con l’obiettivo di dare una risposta flessibile alle future esigenze didattiche: tre moduli distinti con ingressi indipendenti, 30 classi e 10 spazi per laboratori e uffici e attività didattiche che potranno ospitare fino a 1000 persone tra studenti, corpo docente e ausiliare.

L’edificio è stato concepito per poter essere utilizzato anche da più scuole contemporaneamente che, comunque, potranno conservare la propria autonomia e indipendenza.

La costruzione del Polo Dinamico è tra le opere previste nel Piano Operativo FSC 2014-2020 e il costo previsto di 8 milioni e mezzo di euro è interamente finanziato dal cosiddetto Patto per Bologna metropolitana con fondi FSC.