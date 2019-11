Dovizioso sesto in qualifica nel GP de la Comunitat Valenciana. Petrucci decimo

Andrea Dovizioso partirà dalla seconda fila del GP de la Comunitat Valenciana, in programma domani sul circuito Ricardo Tormo di Cheste. Il pilota romagnolo del Ducati Team, che questa mattina aveva chiuso il turno di FP3 all’ottavo posto, ha poi ottenuto il sesto miglior tempo in Q2 in 1:30.511.

Quarta fila per Danilo Petrucci, che aveva terminato la FP3 in settima posizione. Il pilota ternano ha girato nella Q2 in 1:30.771 ed ha chiuso in decima posizione.

Michele Pirro, in gara come wild card con la Desmosedici GP del Ducati Test Team, dopo aver terminato al diciassettesimo posto la FP3, ha chiuso la Q1 in quarta posizione in 1:30.949 e quindi domani partirà dalla quinta fila.