Per tutta la notte i mezzi Anas hanno fronteggiato i disagi del maltempo lungo la rete stradale del Nord Italia

Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato i disagi del maltempo lungo la rete stradale del Centro Italia. A causa di neve, pioggia e forte vento, rami di alberi sono caduti in strada e si sono verificati allagamenti del piano viabile. Mezzi spargisale e spazzaneve hanno lavorato sulle strade appenniniche tra: sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Faidello, sulle strade SS63 “del Valico del Cerreto” a Fivizzano e SS64 “Porrettana” a Pistoia. Nel Lazio i maggiori disagi dovuti a piogge e vento. La transitabilità della rete stradale è in generale assicurata, con qualche rallentamento. In, il traffico è rallentato per pioggia sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” tra i km 170 e 173, in località Montale. Rallentamenti per pioggia anche sulla strada statale 64 “Porrettana” al km 56 in località Vergato. Sulla SS9Var “Tangenziale Nord Ovest di Parma” è chiuso al traffico per allagamento lo svincolo al km 9,300, direzione innesto con SS9.