Castenaso: ferisce la moglie con un coltello poi si uccide sotto il treno

Prima ha ferito la moglie con un coltello, poi si è ucciso lanciandosi sotto un treno in corsa. E’ successo questo pomeriggio a Castenaso. Attorno alle 17 al centro commerciale Stellina dove l’uomo, marocchino 29enne, si è scagliato contro la donna, infermiera 32 anni bolognese, con la quale non conviveva più, provocandole una ferita superficiale all’orecchio. Poi è scappato e i carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce. Circa un’ora dopo si è lanciato sotto un treno in corsa, sulla linea Bologna-Portomaggiore, poco distante dalla stazione ferroviaria. E’ morto sul colpo: purtroppo del tutto inutile è stata la brusca frenata del macchinista per fermare il mezzo, che comunque non ha provocato feriti fra i passeggeri del treno.