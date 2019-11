Controllo Avanzato e Diagnosi: a Bologna il workshop europeo

Giovedì 21 e venerdì 22 novembre si terrà a Palazzo Grassi (Via Marsala, 12 – Bologna) il “15th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis” (ACD 2019). Il convegno, organizzato dalla professoressa Elena Zattoni, docente al Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” dell’Università di Bologna, si svolge con il patrocinio tecnico dell’International Federation of Automatic Control e della Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di Automatica.

Per l’occasione arriveranno a Bologna circa 120 fra i massimi esperti a livello mondiale nel settore del Controllo Avanzato e della Diagnosi. Il programma tecnico del convegno prevede tredici sessioni, con la presentazione di oltre novanta lavori scientifici, sulla tematica principale e su tematiche affini. Sono altresì previste due plenary lecture, tenute da relatori di alto profilo nelle rispettive aree di ricerca (controllo a struttura variabile e controllo di sistemi a eventi discreti) e una tavola rotonda – organizzata con il contributo di Confindustria Emilia-Romagna Ricerca Innovation Hub – che vedrà la partecipazione, in qualità di panelist, di diversi stakelholder di rilievo nel panorama industriale mondiale.

Per maggiori informazioni: eventi.unibo.it/acd2019.