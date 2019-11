Per il momento, fanno sapere i Vigili del fuoco, rimangono le criticità dei giorni scorsi: Budrio la zona più colpita. Alle otto di questa mattina, in tutta la regione, erano stati eseguiti circa 450 interventi. L’opera di soccorso continua. Soprattutto nelle zone allagate dove c’è da mettere in sicurezza animali e cose. Il Comando provinciale di Bologna ha richiamato personale fuori dal servizio per potenziare il dispositivo di soccorso.