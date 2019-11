Giornata internazionale in ricordo delle vittime di transfobia, esposta sulla facciata di Palazzo d’Accursio la bandiera transgender

Giornata internazionale in ricordo delle vittime di transfobia, esposta sulla facciata di...

Durante tutta la giornata di oggi, mercoledì 20 novembre, sulla facciata di Palazzo d’Accursio, rimarrà esposta la bandiera transgender. Si tratta di un gesto simbolico deciso dal Consiglio comunale, che ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla consigliera Emily Clancy (Coalizione civica), nella seduta di lunedì scorso, 18 novembre, per aderire al Transgender Day of Remembrance, giornata internazionale in ricordo delle vittime di transfobia.