Hockey, un grande uBroker Scandiano fa il colpo a Sarzana

Terzo successo consecutivo tra campionato e WSE Cup, prima vittoria esterna in campionato e secondo posto dietro il Lodi. E poi la prestazione (nelle gare esterne di campionato Franchi e compagni non avevano mai segnato più di due reti)… C’è tanta roba nel 6-5 con cui l’uBroker ha superato in trasferta – su una pista piccola e in cemento – la formazione ligure del Sarzana. E come non sottolineare che a un minuto e mezzo dalla fine Scandiano era sotto 5-4? A quel punto ci sono volute tutta la freddezza e la tecnica di Tataranni per realizzare il rigore e la punizione di prima che hanno consentito di portare a casa i tre punti, mentre d’altro canto sul cinque pari il portiere rossoblù Mattia Verona ha parato un rigore al capitano del Sarzana Davide Borsi – che aveva messo a segno i due precedenti.

“Un successo meritato – ha commentato il tecnico dell’uBroker Roberto Crudeli – anche se, nel caso avesse pareggiato, il Sarzana non avrebbe rubato nulla. Ma nel complesso noi abbiamo fatto un qualcosina di più noi, giocando decisamente una buona partita”.

Partita chiusasi 2-1 per lo Scandiano nel primo tempo e proseguita sul filo dell’equilibrio fino agli ultimi secondi: “Siamo partiti bene – prosegue Crudeli nel commento – disputando un ottimo primo tempo, nel quale siamo stati superiori. Abbiamo subìto un po’ il loro ritorno, nella ripresa, disunendoci leggermente a causa anche di qualche errore di troppo. Dobbiamo imparare a mantenerci più equilibrati e a essere più continui”.

“Il secondo posto in classifica? – conclude il tecnico dello Scandiano – Ce lo meritiamo. E’ normale che là in alto ci sia il Lodi, ora come ora ha qualcosa in più rispetto a tutti. Ci sono sicuramente altre squadre che hanno un organico superiore al nostro, ma se lavoriamo bene possiamo arrivare dove vogliamo”.

Il tabellino

CREDIT AGRICOLE SARZANA – UBROKER HOCKEY SCANDIANO 5-6

Reti 1° tempo: 8.19 Gelmà, 12.44 Moyano, 23.40 Festa.

Reti 2° tempo: 3.50 Borsi, 4.56 Gelmà, 5.44 Garcia Bielsa, 7.49 rig. Borsi, 13.09 Festa, 20.56 rig. Borsi, 23.40 rig. Tataranni, 24.38 puniz. Tataranni.

CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona, Rispogliati, Moyano, Borsi, Perroni, Fantozzi, Rossi, Garcia Bielsa, Ipinzar, Bianchi. Allenatore: Alessandro Bertolucci.

UBOKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, Barbieri, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Molli e Di Domenico.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Ipinazar, nel secondo tempo Coy Grau.

Le partite della nona giornata di andata. Sabato 16 novembre: Bassano-Montebello 1-1, Viareggio-Breganze 5-5. Mercoledì 20 novembre: Forte dei Marmi-Lodi 1-3, Monza-Sandrigo 7-2, Trissino-Correggio 8-1, Follonica-Valdagno 3-3, Sarzana-Scandiano 5-6.

Classifica: Lodi 24, Scandiano 16, Trissino 16, Forte dei Marmi 15, Valdagno 14, Breganze 14, Viareggio 11, Bassano 11, Follonica 11, Sandrigo 10, Monza 9, Sarzana 8, Montebello 7, Correggio 6.

Le partite della decima giornata d’andata. Sabato 23 novembre: Lodi-Follonica, Scandiano-Viareggio, Valdagno-Bassano, Breganze-Forte dei Marmi, Montebello-Trissino, Sandrigo-Sarzana. Domenica 24 novembre: Correggio-Monza.