Sabato a Sasso Marconi premiazione del concorso di cortometraggi rivolto a giovani videomaker

Videocontest 2019 – Sedicesima Edizione – sabato 23 novembre (dalle 15.30 presso il

Cinema-Teatro comunale di Sasso Marconi) si svolge la premiazione del concorso di cortometraggi rivolto a giovani videomaker.

Ormai da 16 anni, il Videocontest, concorso di cortometraggi fai-da-te realizzato da Open Group con il sostegno del Comune di Sasso Marconi – Assessorato Politiche Giovanili, offre a decine di giovani videomaker (di Sasso Marconi e non solo) la possibilità di raccontare e raccontarsi attraverso i video.

In questo arco di tempo, il concorso è divenuto anche una preziosa vetrina per i laboratori socio/educativi svolti sul territorio in collaborazione con realtà come la Pubblica Assistenza di Sasso Marconi e l’Istituto Comprensivo di Borgonuovo.

La sfida del contest è riuscire mantenere una buona qualità generale dei cortometraggi confermando al tempo stesso la freschezza e lo spirito “fai-da-te” che da sempre lo contraddistingue.

Due sezioni, due giurie

Quest’anno le categorie in gara sono due: Under 16 per i videomaker più giovani e 16-29 anni, per i “senior”. Come sempre a pronunciarsi sui corti in gara si cimenteranno due giurie: la giuria selezionata, formata da rappresentanti delle associazioni del territorio, e la giuria di qualità con esperti di cinema provenienti da Flashgiovani Bologna, Associazione Mamado e Porretta Cinema.

A premiare i corti vincitori sarà il Sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani, mentre a presentare il pomeriggio saranno i ragazzi di Radio Frequenza Appennino.

Al termine delle premiazioni, buffet conclusivo offerto dall’organizzazione presso la Sala comunale “Ilaria Alpi” (accanto al Cinema).

Ingresso gratuito – Per informazioni: videocontest12@gmail.com – 347 5095766