Al via un intervento di Inrete per il rinnovo della rete gas in via del Giacinto a Bologna

Al via un intervento di Inrete per il rinnovo della rete gas...

E’ iniziato un intervento di Inrete, società del Gruppo Hera che gestisce la distribuzione di gas ed energia elettrica in Emilia-Romagna, per il rinnovo della rete gas di via del Giacinto a Bologna.

Si tratta di un intervento per la messa in sicurezza della rete e garantire la continuità del servizio. Giovedì notte si è infatti verificata una piccola perdita causata dalle radici dei platani che costeggiano la strada e che hanno provocato una rottura nella condotta. Inrete ha immediatamente effettuato la riparazione e colto l’occasione per procedere al rinnovo completo della condotta interessata per una lunghezza di circa 100 metri e al suo contestuale spostamento per allontanarla dalle radici, con l’obiettivo di evitare il ripetersi dell’evento.

L’opera di sostituzione sarà portata avanti senza interrompere il servizio gas alle utenze allacciate e terminerà, indicativamente, nell’arco di due settimane.

Per permettere la realizzazione dei lavori è stata chiusa la strada e resa percorribile solo ai residenti che possono accedervi da via Emilia Ponente e via Nanni Costa. La strada ha il doppio senso di circolazione ed è già stato concordato con Tper un percorso alternativo per il passaggio dell’autobus scolastico.

Per garantire livelli costanti di sicurezza e continuità del servizio, Inrete ogni anno, inoltre, con il programma di ricerca fughe gas, ispeziona la rete per individuare eventuali dispersioni. A fronte di livelli base definiti dall’autorità nazionale Arera, rispettivamente del 100% in tre anni per alta e media e del 100% in quattro anni per la bassa pressione, la rete gas ispezionata da Inrete risulta molto superiore allo standard minimo richiesto: nel solo 2018, infatti, è stato ispezionato il 60,5% delle reti in alta e media pressione e il 78,9% di quelle in bassa pressione.